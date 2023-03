Mulher morreu e homem ficou gravemente ferido em despiste de moto perto de Moura

Ferido grave foi helitransportado para o Hospital de São José.

Uma mulher de 37 anos morreu e um homem de 28 sofreu ferimentos graves no despiste do motociclo em que seguiam este domingo na Estrada Nacional 255 (EN255), em Moura, no distrito de Beja, revelaram as autoridades.

O alerta para o acidente, que aconteceu "cerca de dois quilómetros após a saída de Moura", na estrada de ligação à localidade de Pias, foi dado às 21h18, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo.

Por volta das 23h00, o ferido grave "foi helitransportado para o Hospital de São José", em Lisboa, enquanto o corpo da vítima mortal ainda se encontrava no local, segundo a mesma fonte.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Beja da GNR indicou que a vítima mortal foi a mulher e o ferido grave o homem, mas não soube precisar quem conduzia o motociclo.

O despiste aconteceu ao quilómetro 100,90 da EN255, disse a fonte policial.

Para este acidente foram mobilizados 27 operacionais, apoiados por 12 veículos e por um helicóptero, entre bombeiros, GNR, PSP e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que, além do meio aéreo, acionou a viatura médica de emergência e reanimação do hospital de Beja e uma ambulância de suporte imediato de vida (SIV).