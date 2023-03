Abatidos 109 mil carros no ano passado em Portugal

Renault lidera lista com mais de 17 mil veículos desmantelados o ano passado, seguida da Opel.

Um Morris Minor de 1951 foi o automóvel mais antigo abatido o ano passado pela rede Valorcar. Em 2022, os 371 centros existentes no País abateram mais de 109 mil veículos, quatro dezenas dos quais com mais de 50 anos, de acordo com dados avançados ao CM por esta entidade presente em 156 municípios.

