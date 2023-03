Amigo de falecida obrigado a devolver herança de milhares de euros

Arguido transferiu milhares de euros para a própria conta poucos dias após a morte da amiga.

Um homem foi condenado pelo Tribunal de Vila Nova de Gaia a devolver à legítima herdadeira mais de 300 mil euros pertencentes à herança de uma amiga, falecida em 2020.

O arguido transferiu milhares de euros para a própria conta poucos dias após a morte da amiga. Segundo o acórdão do caso, citado pelo Jornal de Notícias (JN), o homem ficou responsável por resolver os "assuntos de vida, nomeadamente pagamentos que fossem devidos".

Segundo o JN, o homem defendeu que 242 mil euros diziam respeito a um seguro de capitalização do qual era beneficiário. O arguido alegou que este seguro, bem como outras contas solidárias, tinham sido abertos com a falecida porque esta lhe queria garantir algumas poupanças.

No tribunal, o arguido disse ainda que se relacionava mais com a falecida do que a filha, que não tinha convivência com a mãe há mais de 20 anos.