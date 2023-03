Agente da PSP encontrado morto por populares no Seixal

Corpo foi localizado na zona das Cavadas.

Um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP), de 48 anos, foi encontrado morto, na tarde deste domingo, no Seixal.O cadáver foi localizado na zona das Cavadas por populares que deram o alerta às autoridades.O polícia, que prestava serviço na divisão do Seixal, era acarinhado pela população. Os moradores estão em choque com a trágica notícia.Ao que oapurou, não há indícios de crime.