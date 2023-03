Ministério Público pede aplicação de caução ao dono da Impala. Medidas de coação conhecidas esta tarde

Empresário deverá ficar proibido de entrar nas suas empresas e de contactar com os funcionários.

O Ministério público pediu a aplicação de uma caução e de medidas acessórias a Jacques Rodrigues, o patrão do grupo Impala, detido pela Polícia Judiciária por suspeitas de fraude no valor de 100 milhões de euros.O empresário deverá ficar proibido de entrar nas suas empresas e de contactar com os funcionários.O revisor de contas foi ouvido esta segunda-feira. O patrão do grupo Impala, o seu filho e o advogado falaram ao juiz na sexta-feira, tendo todos ficado na cadeia anexa à PJ. Os quatro foram detidos na quinta-feira passada, no âmbito da operação da PJ 'Última Edição'. Em causa estão suspeitas da prática dos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, insolvência dolosa agravada, burla qualificada e falsificação ou contrafação de documentos.A decisão é conhecida esta segunda-feira pelas 15h30.