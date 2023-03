Jacques Rodrigues sai em liberdade com caução de meio milhão de euros

Empresário também terá de entregar o passsaporte e fica proibido de exercer qualquer função no grupo Impala.

O 'barão da imprensa cor-de-rosa', Jacques Rodrigues, saiu, esta segunda-feira, em liberdade com uma caução de meio milhão de euros. O depósito terá de ser efetuado nos próximos dez dias.O empresário também terá de entregar o passaporte e fica proibido de exercer qualquer função no grupo Impala. Fica ainda proibido de contactar com todos os acusados na operação "Última Edição". Gil Rodrigues, filho do dono do Grupo Impala, ficou em liberdade com termo de identidade e residência esta segunda-feira. O empresário saiu do tribunal de Sintra acompanhado pelos advogados e não quis prestar declarações.Os empresários Jacques Rodrigues e Gil Rodrigues, pai e filho, tinham uma vida de luxo à custa dos trabalhadores e dos fornecedores do grupo e foram detidos no dia 23 de março por fraude no valor de 100 milhões de euros na operação da Polícia Judiciária.