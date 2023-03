Mudança da hora é um alerta para as perturbações do sono

Atrasar ou adiantar o relógio tem impacto no ritmo biológico do ser humano.

Os ponteiros dos relógios foram acertados na madrugada deste domingo e o horário de verão voltou. Tal mudança pode afetar o sono.

A adaptação à mudança da hora pode não ser tão fácil quanto parece. Um estudo da Universidade do Alabama, nos Estados Unidos, concluiu que adiantar os relógios uma hora está associado ao aumento, em 10%, do risco de ter um ataque cardíaco. Quando atrasamos o relógio uma hora, o risco é oposto e decresce na mesma percentagem. Atrasar ou adiantar o relógio, mesmo que apenas uma hora, altera a principal pista para o sono (a luz) e, portanto, tem impacto no ritmo biológico de 24 horas.

Segundo o presidente da Associação Portuguesa de Sono (APS), Joaquim Moita, uma perturbação do sono é " um problema ou uma situação que resulta na insuficiência da qualidade de sono. A falta de qualidade de sono afeta o desempenho diurno, bem como inúmeros fatores físicos e mentais. O sono é uma necessidade humana básica, tal como comer e beber, sendo, por isso, crucial para a nossa saúde e para o nosso bem-estar."

De acordo com aquele responsável, a adaptação a esta transição horária é variável entre as pessoas, podendo levar uma semana até que se consiga fazer o ajuste.

Uma noite bem dormida deve ser considerada como uma parte importante de um estilo de vida saudável, assim como uma dieta acompanhada da prática de exercício físico. Além dos distúrbios respiratórios e da insónia, a revista "Healthier Sleep" mencionou outras categorias de perturbação do sono: alterações do ritmo circadiano, que são problemas relacionados com a inconsistência ou desalinhamento dos horários de deitar e acordar; as hipersónias, distúrbios relacionados com sonolência excessiva; distúrbios do movimento, isto é, problemas com movimentos indesejáveis, antes ou durante o sono e as parassónias, que são experiências indesejáveis ao adormecer ou ao acordar.

A Associação Portuguesa de Sono refere que quem pretenda saber se sofre de alguma perturbação do sono deve falar com um especialista. Geralmente, após uma consulta por suspeita de perturbação do sono, refere a APS, o médico recomendará a realização de um estudo do sono.