Homem de 64 anos encontrado morto no meio de um campo em Ponte de Lima

Um homem, de 64 anos, morreu, esta tarde de segunda-feira, ao cair numa charca agrícola na freguesia de Friastelas, em Ponte de Lima. O alerta foi dado às 17h12.Para o local deslocaram-se os Bombeiros, uma ambulância de Suporte Imediato de Vida de Ponte de Lima e a Viatura Médica do Alto Minho. Segundo o comandante dos Bombeiros de Ponte de Lima, Carlos Lima, houve algumas dificuldades de acesso ao local.Quando os meios de socorro chegaram, o homem já estava morto, tendo o óbito sido declarado no local. Ainda segundo o comandante, uma mulher terá visto o homem a cair à charca de água que servia para regar os terrenos agrícolas.O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo para ser autopsiado. A GNR esteve no local e investiga.