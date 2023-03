Incêndio em Águeda mobiliza 30 operacionais

Chamas deflagram junto da linha de vouguinha, na zona de Espinhel, em Recardães.

Um incêndio florestal foi combatido, em Águeda, por 30 operacionais, apoiados por 10 viaturas e um meio aéreo. As chamas deflagram junto da linha de vouguinha, na zona de Espinhel, em Recardães.Por se tratar de uma zona de difícil acesso, foi acionado um meio aéreo para apoiar as operações de combate.Uma linha de frente ativa lavrou durante cerca de um hora sempre em terreno com matéria combustível, o que acabou por também constituir uma das dificuldades de combate às chamas.A carga térmica propagou-se por uma área de várias centenas de metros, sempre junto à linha de comboio. A ligação ferroviária sofreu por isso constrangimentos durante cerca de duas horas até o incêndio entrar na fase de consolidação de rescaldo.Estiveram a trabalho operacionais dos bombeiros de Águeda, Aveiro Velhos e e Aveiro Novos. A GNR apoiou as operações de combate às chamas.