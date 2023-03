"Questionamos e vemos com algum ceticismo esta descida de IVA": Partidos reagem ao acordo apresentado pelo Governo

Governo assinou esta segunda-feira acordo que prevê a aplicação de uma taxa de IVA zero a vários produtos alimentares.

Os partidos políticos já reagiram ao acordo assinado pelo Governo esta segunda-feira que prevê a aplicação de uma taxa de IVA zero a vários produtos alimentares.De acordo com o PCP "teria de haver um controlo de preços para que a medida de isenção de IVA seja eficaz".Já o partido Livre afirma que "não se percebe o secretismo todo quando devia ter sido uma decisão pública" e acrescenta que aguarda discussão na Assembleia da República para pedir esclarecimentos."Questionamos e vemos com algum ceticismo esta descida de IVA", acrescenta.Segundo a Iniciativa Liberal este acordo "já podia estar em vigor a partir do dia 1 de janeiro", o partido afirma que foram quatro meses perdidos, e que, mais uma vez, o governo de António Costa mostra incompetencia."Fica assim confirmado, esta conferência de imprensa é a certidão de óbito da ministra da Agricultura", diz Rodrigo Saraiva do partido político.