Autarcas do Porto e Gaia abandonam reunião com Ministro da Administração Interna

Reunião do Conselho Superior de Segurança da área metropolitana do Porto realizou-se esta segunda-feira.

Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, e Eduardo Vítor Rodrigues, autarca de Gaia e presidente da Associação Metropolitana do Porto (AMP), abandonaram a reunião do Conselho Superior de Segurança da área metropolitana do Porto, por se recusarem a esperar mais pelo Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

Após cerca de uma hora a aguardarem, os dois autarcas mostraram-se revoltados com "a falta de consideração" demonstrada pelo governante.



Rui Moreira disse que "tinha tido reunião de câmara de manhã", e que tinha uma reunião à tarde. Por isso ausentou-se. Já Eduardo Vítor Rodrigues alegou ter uma reunião, e por isso também saiu. Ambos alegaram ter sabido apenas através da comunicação social da razão do atraso de José Luís Carneiro.



Relacionadas Rui Moreira critica esquadra da PSP a meio gás e vai falar com o ministro da Administração Interna Recorde-se que o governante presidiu, de manhã, a uma reunião do Conselho Superior de Segurança Interna realizada em Lisboa, que debateu o Relatório Anual de Segurança Interna para 2022, e a estratégia anti-terrorismo. Fonte oficial do ministério de José Luís Carneiro disse ao CM que "devido a atrasos neste evento", o governante começou a fazer a viagem mais tarde. A reunião em Lisboa terminou às 14h30, e Rui Moreira ainda seguiu para o Porto na tentativa de encerrar o encontro.

A reunião no Porto, refere a mesma fonte, foi presidida pela secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto, que chegou já após a saída de Rui Moreira e Eduardo Vítor Rodrigues. O encontro contou com a presença de 15 autarquias em 17. A autarquia do Porto e a autarquia de Gaia não marcaram presença.