Católicos conservadores atacam André Ventura por não defender padre

“Traição”, “Pilatos”, “politiqueiro”. É desta forma que alguns católicos mais conservadores se referem a André Ventura, na sequência das suas declarações sobre o padre Mário Rui Pedras, um dos quatro sacerdotes afastados pelo cardeal-patriarca de Lisboa por suspeitas de abuso sexual. Dizem que o padre é alvo de calúnia e não perdoam a Ventura a falta de solidariedade para com o amigo e confessor.Conheça a história no site do Correio da Manhã