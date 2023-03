Navio Mondego aborta missão perto da Madeira

Embarcação está neste momento atracada no porto do Caniçal.

O navio patrulha Mondego abortou na noite de segunda-feira a missão de transportar até às ilhas Selvagens, no arquipélago da Madeira, os agentes da polícia Maritima e vigilantes da natureza que vão fazer a rendição de colegas, soube o CM.



Ainda não há confirmação oficial da origem do problema que deixou o Mondego incapaz, quando já estava a cerca de 8 km do Funchal, onde largou, com atraso após as chaminés terem emitido muito fumo, de origem também não explicada.

O navio está, neste momento, atracado no porto do Caniçal. Não se sabe se chegou por meios próprios ou rebocado.

O Mondego causou tumulto após, no dia 11, treze elementos da guarnição se terem recusado a largar para missão , alegando avarias que só deixavam e ao navio em risco.



A Marinha afirmou que estava apto a navegar em segurança e levantou processos disciplinares aos quatro sargentos e cinco Pracas, que já foram substituídos. Enfrentam ainda um processo criminal por insubordinação investigado pa PJ Militar.

Na última semana o Mondego saiu várias vezes para o mar, em treino da nova guarnição e para verificar os arranjos efectuados às avarias.