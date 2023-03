Isabel Figueira revela que tem um tumor no ovário e que vai ser operada

Apresentadora partilhou estado de saúde numa publicação no Facebook.

A apresentadora e atriz Isabel Figueira revelou que tem um tumor no ovário esquerdo e que vai ser operada esta terça-feira.

Numa publicação na rede social Facebook, a apresentadora começa por dizer que em 2020 lhe foi diagnosticada uma doença de sangue, entretanto controlada, e que devido aos exames de rotina descobriu ter um tumor no ovário esquerdo.

"No mês passado, ao fazer esses exames, recebi novamente uma notícia que mudou tudo. Infelizmente, descobri que tenho um tumor no ovário esquerdo, com 6 cm por 5 cm, sem certezas do que é, cujo diagnóstico só saberei depois de ser retirado e analisado", escreve Isabel Figueira na rede social.

A atriz e apresentadora avança que vai ser operada esta terça-feira, "com o positivismo e a coragem" que sempre a fizeram "seguir em frente e vencer".



E acrescenta: "Mesmo depois desta notícia, continuei com todos os meus compromissos profissionais, sempre com um sorriso que me caracteriza e sem falhar".

Isabel Figueira, de 46 anos, diz ainda que espera que esta partilha sirva de alerta para a necessidade de se cuidar da saúde e para fazer exames de rotina.

"Embora sem saber o que me espera, estou determinada a superar este desafio e a continuar a viver a minha vida da melhor forma possível rodeada de quem mais amo", escreve no final da publicação, agradecendo o apoio da família, amigos e aos seguidores.