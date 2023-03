Grupo sequestra homem para cobrar dívida

PSP surpreendeu os sequestradores a agredirem a vítima.

Oito homens, entre os 20 e os 39 anos, foram presos por investigadores da PSP de Lisboa por terem raptado um homem, mantendo-o refém durante um dia, com o intuito de cobrarem uma dívida.Em comunicado, o Comando da PSP de Lisboa explica que as detenções ocorreram na quinta-feira. Agentes da 5.ª Esquadra de Investigação Criminal receberam a informação e obtiveram a localização do sequestro. A PSP surpreendeu os sequestradores a agredirem a vítima.Presentes a tribunal, saíram com termo de identidade e residência.