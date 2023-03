Vive em Odivelas e tem três filhos: Quem é o homem que matou duas mulheres no Centro Ismaelita

Atacante de nacionalidade afegã foi neutralizado pela polícia e está hospitalizado.

O homem de nacionalidade afegã que matou duas mulheres e feriu gravemente um professor nas instalações do Centro Ismaelita em Lisboa, na manhã desta terça-feira, vive em Odivelas e tem três filhos menores.O agressor, de 40 anos, está em Portugal há cerca de um ano. Ao que oapurou, a mulher do atacante morreu num campo de refugiados.O homem tem estatuto de refugiado e está a ter aulas de português no Centro Ismaelita de Lisboa.O Centro Ismaelita não só oferece aulas de português a estrangeiros, como também oferece apoio alimentar para os mais necessitados.