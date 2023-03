Ministro da Administração Interna diz que atacante de Centro Ismaelita era "beneficiário de estatuto de proteção"

Agressor matou duas pessoas e foi atingido a tiro pela PSP.

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, revelou esta terça-feira que o atacante do Centro Ismaelita em Lisboa era "beneficiário de estatuto de proteção internacional".Questionado pelos jornalistas, o ministro adiantou mais informações sobre o agressor. O atacante é "relativamente jovem" e tem três filhos menores de quatro, sete e nove anos. A mulher do agressor morreu na Grécia num campo de refugiados. O homem foi recolocado em Portugal ao abrigo da Cooperação Europeia."Tudo leva a crer tratar-se um ato isolado, contudo as circunstâncias e as motivações [do ataque] estão agora a ser objeto de investigação por parte da Polícia Judiciária", referiu o ministro.José Luís Carneiro desejou que "seja feita justiça em relação a um ato tão trágico que mexeu com toda a comunidade nacional"e deixou ainda uma palavra de "reconhecimento e gratidão" à Polícia de Segurança Pública que demonstrou os "níveis elevados de operacionalidade" das forças de segurança.