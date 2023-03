Polícia grega detém dois suspeitos de planear ataque terrorista

Suspeitos escolheram um alvo de "alto valor simbólico" e estavam a fazer os preparativos finais para o ataque.

A polícia grega deteve dois suspeitos de terrorismo que planeavam ataques no país com o objetivo de provocar baixas em massa.

Os suspeitos fazem alegadamente parte de uma rede terrorista estrangeira e estão detidos na sede da polícia no centro de Atenas, disseram esta terça-feira as autoridades.

A divisão da polícia antiterrorista da Grécia e o Serviço Nacional de Informações estiveram envolvidos nesta operação de detenção e foram auxiliados por um serviço de informações estrangeiro, que as autoridades gregas não identificaram.

A polícia disse que os suspeitos escolheram um alvo de "alto valor simbólico" e estavam a fazer os preparativos finais para o ataque.

"O objetivo deles não era apenas causar a morte de cidadãos inocentes, mas também minar a sensação de segurança no país, ao mesmo tempo que provocava danos nas instituições públicas e ameaçava as relações internacionais", refere-se no comunicado da polícia grega.