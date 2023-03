Mariana e Farana, as duas mulheres que morreram no ataque ao Centro Ismaelita em Lisboa

Foi por volta das 11h00 que um homem entrou armado no Centro Ismaelita e matou duas pessoas e feriu um professor com uma facada no pescoço.

já tinha feito ameaças às pessoas do centro, inclusive às vítimas mortais.

As vítimas mortais do ataque à faca no Centro Ismaelita, em Lisboa, são Mariana, de 24 anos, e Farana, de 49 anos. A mãe de uma das vítimas mortais esteve no local logo de manhã, quando pensava que a filha estava apenas ferida.Foi por volta das 11h00 que um homem entrou armado no Centro Ismaelita, quando decorria uma aula de inglês. Os motivos do ataque ainda são desconhecidos.Na sequência deste ataque também ficou ferido um professor, que foi atingido com uma facada no pescoço. A vítima dirigiu-se ao Hospital de Santa Maria pelos próprios meios. O agressor, de nacionalidade afegã, frequentava o centro, onde estudava português, e foi atingido a tiro pela PSP e encaminhado para o Hospital de São José. Osabe que o agressor