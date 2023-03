Jovens manifestam-se em Lisboa contra custo de vida, precariedade e baixos salários

Manifestação foi promovida pela Interjovem.

Cerca de um milhar de jovens trabalhadores participam esta terça-feira, em Lisboa, na manifestação promovida pela Interjovem, organização da CGTP, pedindo aumentos dos salários e contestando a precariedade e a subida do custo de vida.

Os jovens trabalhadores de vários setores de atividade partiram do Rossio cerca das 15h30 rumo à Assembleia da República, envergando uma faixa com as frases "basta de empobrecer a trabalhar", e "precariedade é para acabar".

Ao ritmo do cântico popular "Malhão, Malhão" -- e respetivo bater de palmas --, sob os olhos dos turistas que passavam pela Rua do Carmo, os manifestantes entoavam "ó patrão, patrão, ó capitalista, ó patrão, patrão, ó seu vigarista, nós a trabalhar, lucros a aumentar, sem salário à vista".



Além da faixa, os jovens empunhavam cartazes onde se lia "paz, pão e direito à habitação" e "há meses a mais para o meu salário".



Na manifestação, que se realiza no Dia Nacional e Mundial da Juventude, estão, de acordo com a Interjovem, "perto de um milhar" de pessoas.



A secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, participa numa outra ação da Interjovem, sob o mesmo tema, que se realiza em simultâneo em Vila Nova de Gaia.