Quem é Audrey Elizabeth Hale, a atiradora de Nashville?

Mulher fez seis vítimas mortais numa escola cristã nos EUA.

Audrey Elizabeth Hale, de 28 anos, matou três crianças e três adultos numa escola cristã em Nashville, nos EUA. A suspeita acabou por ser abatida pela polícia.



A polícia de Nashville identificou Hale como uma pessoa transgénero - era biologicamente uma mulher, mas assumia-se como um homem.

O tiroteio em Nashville foi o 128.º tiroteio em massa nos Estados Unidos este ano, relatou o "Gun Violence Archive". Segundo a fonte, um tiroteio em massa é considerado quando pelo menos quatro pessoas são feridas ou mortas, sem contar com o agressor.

A paixão de Audrey era o mundo da arte. A atiradora frequentou o "Nossi College of Art", em Nashville. Chegou a trabalhar como ilustradora comercial e designer gráfica, publicando as suas criações online. Como artista, chegou ainda a trabalhar para um livro infantil. O seu último emprego tinha sido como lojista no no "Shipt", uma cadeia de supermercados norte-americana.



A jovem de 28 anos ainda vivia com os pais. Uma vizinha, Sandy Durham, disse ao "Daily Beast" : "Eu conheço a Audrey, eu conheço-a desde que ela era apenas um bebé. Eu tinha acabado de sair do banho quando tudo aconteceu. Eu realmente não sabia nada mais do que isso. Pelos vistos, algo acontecia na porta ao lado. É simplesmente uma tragédia para todos. As crianças que foram feridas, mortas, os adultos. Tudo."



Hale tinha um site pessoal (que foi removido) mas descrevia-se como uma pessoa que gostava de "jogar videojogos, assistir a filmes e praticar desporto".



O chefe da polícia de Nashville, John Drake, foi questionado sobre se a identidade de Audrey Elisabeth Hale foi o motivo por detrás do tiroteio em massa. "Há alguma teoria nisso, mas estamos a investigar todas as pistas", disse.



Segundo as autoridades norte-americanas, a suspeita não tinha antecedentes criminais. John Drake afirmou à "NBC News" que os investigadores acreditavam que o tiroteio resultou de "algum ressentimento" que Hale tinha "por ter que ir para aquela escola" quando era jovem. A polícia ainda revelou que Hale desenhou um mapa detalhado da escola, que incluía todos os possíveis pontos de entrada e planeou como iria entrar para matar as vítimas.