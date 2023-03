Camião despista-se na A7 e cai em ravina

Acidente aconteceu ao quilómetro 50, no sentido Guimarães-Fafe.

Um camião de transporte de pedras despistou-se, esta tarde de terça-feira, na A7, em Jugueiros, Felgueiras.O acidente aconteceu ao quilómetro 50, no sentido Guimarães-Fafe, tendo o camião caido numa ravina. O alerta foi dado cerca das 16h17.Ao que o CM apurou, um pneu do pesado terá rebentado e o condutor terá ainda tentado controlar a viatura, mas sem sucesso. No entanto, conseguiu sair ileso do camião, recusando ir ao hospital. O depósito do pesado terá sido danificado tendo derramado bastante combustível.No local, estiveram os Bombeiros de Guimarães e Felgueiras. A autoestrada A7, não foi cortada ao trânsito.