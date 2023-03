Cinco feridos em despiste de carrinha de trabalhadores em Baião

No local estão os Bombeiros de Santa Marinha do Zêzere e de Mesão Frio.

Cinco feridos é o resultado de um aparatoso despiste de uma carrinha de transporte de trabalhadores que viriam de uma quinta do Douro, esta tarde de terça-feira, em Loivos da Ribeira, no concelho de Baião.O alerta foi dado às 17h07. No local estão os Bombeiros de Santa Marinha do Zêzere e de Mesão Frio.As causas do despiste são ainda desconhecidas.