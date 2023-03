Advogada com cancro e filho de seis meses morreu sem apoios

Joana Canas Varandas foi mãe no ano passado, quando soube que sofria de uma doença oncológica grave. Debilitada, continuou a trabalhar como advogada. Nunca beneficiou de qualquer apoio à doença, nem por parte do Estado nem da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, para a qual fez descontos. Morreu nesta segunda-feira, aos 39 anos. Deixa um filho de seis meses.Saiba mais no site do Correio da Manhã