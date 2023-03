Vídeo mostra guardas prisionais a afastarem-se durante incêndio que matou 40 pessoas no México

Autenticidade das imagens do centro de detenção de migrantes já foi confirmada pelo Governo do México.

Um vídeo, cuja autenticidade já foi confirmada pelo Governo do México, mostra a inação dos guardas do centro de detenção onde migrantes queimaram colchões, na segunda-feira, provocando um incêndio que matou 40 pessoas.

O secretário do Interior mexicano, Adán Augusto López, confirmou a autenticidade da imagem de vigilância ao jornalista local Joaquín López Doriga, de acordo com a agência de notícias norte-americana Associated Press.

Na imagem, veem-se duas pessoas vestidas com o uniforme dos guardas a correr. Pelo menos um migrante aparece do outro lado das grades metálicas. Não é percetível qualquer tentativa para libertar os homens e, enquanto nuvens de fumo enchem o espaço em segundos, os guardas fogem do local.