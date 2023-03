Homem morre após saltar de carro patrulha durante perseguição policial nos EUA

Agente da polícia respondia a acidente quando um dos condutores entrou no veículo das autoridades e se colocou em fuga.

Um homem morreu, esta terça-feira, durante uma perseguição policial após ter roubado um dos carros de patrulha da polícia da Califórnia, na Estrada 138, EUA.Um agente da polícia tinha sido acionado para um acidente entre dois veículos, mas quando chegou ao local e inspecionava os carros, um dos condutores envolvidos na colisão entrou no carro patrulha e fugiu.Segundo a Reuters, um porta-voz da Polícia da Califórnia disse que o procedimento normal é que os agentes tranquem os carros quando saem do veículo e não tem a certeza de como o suspeito roubou o carro patrulha.Os agentes perseguiram o veículo a 160 km/h quando, a certa altura, o suspeito lhes apontou uma espingarda e uma pistola. Segundo as autoridades, o suspeito tinha problemas de saúde mental.O homem saltou do veículo ainda em movimento, que embateu contra um poste de eletricidade. Os agentes arrastaram o homem para a berma da estrada, onde fizeram manobras de reanimação até à chegada dos paramédicos.O porta-voz da polícia confirmou mais tarde que o óbito foi declarado após ter sido transportado para o Centro Médico do Vale do Antelope.