Apresentador e comediante Paul O'Grady morreu aos 67 anos

O apresentador e comediante Paul O'Grady morreu, esta terça-feira à noite, aos 67 anos de idade. Segundo disse o marido, André Portasio, numa declaração citada pela BBC, Paul morreu de forma inesperada, "mas pacífica".Paul O'Grady ficou famoso nos anos 90 quando deu vida à drag queen Lily Savage e passou a apresentar o programa 'Blankety Blank', na BBC One.O marido acrescenta que os "entes queridos, amigos, família, animais e todos aqueles que apreciaram o seu humor, inteligência e compaixão" sentirão a sua falta.Uma declaração divulgada em nome da Rainha Consorte e citada pela BBC, informa que Camilla ficou "profundamente triste por ter tomado conhecimento da morte de Paul O'Grady, com quem trabalhou de perto para apoiar o trabalho do Battersea Dogs & Cats Home e cujo coração quente e humor infeccioso iluminou a vida de tantos".Paul O'Grady nasceu em Birkenhead, no Reino Unido, em 1955. O nome de solteira da mãe cujo n era Savage, o que poderá ter inspirado o nome de drag queen, Lily Savage, que começou a usar nos anos 70.Durante a sua carreira, O'Grady ganhou um Bafta de TV, um Prémio de Comédia Britânica e um Prémio Nacional de Televisão pelo The Paul O'Grady Show.A estrela de televisão teve uma filha com a amiga Diane Jansen, em 1974. Mais tarde, casou com uma mulher portuguesa, em 1977, mas divorciou-se em 2005.Casou com o atual marido, em Londres, em 2017.