Burlona foragida há 10 anos encontrada com bebé de dois anos com certidão de nascimento falsa

A Polícia Judiciária deteve no norte do País uma mulher de 38 anos de idade por suspeitas da prática do crime de burla qualificada, falsificação de documentos e outros. Aquando da detenção, as autoridades verificaram que o menino de dois anos, que aparentemente seria filho desta mulher, "possuía uma certidão de nascimento falsa", dizem em comunicado.



A detida estava em fuga à justiça há cerca de dez anos, pela prática de crimes da mesma natureza em várias localidades do País.



A mulher usava documentos falsos para ganhar a confiança dos empregadores. Tornou-se gestora de uma Sociedade de Gestão e Contabilidade, no Algarve, e, depois de ter acesso às instalações e às credenciais de acesso às respetivas contas bancárias", roubou valores avultados das contas bancárias da empresa e propriou-se de dinheiro que lhe era entregue pelos clientes "para liquidação de obrigações às Finanças e à Segurança Social", informa a PJ em comunicado.

Quanto ao menino encontrado com a mulher, a PJ informa que se encontram a correr um processo de subtração de menores. A criança foi conduzida para uma instituição de acolhimento.

A Polícia Judiciária informa que a mulher usava as redes sociais para burlar homens com quem alegadamente mantinha relacionamentos amorosos. A suspeito dizia ser Juíza, Advogada, funcionária do SEF e da Polícia Judiciária e outras, aos vários parceiros com quem falava para mais tarde se apropriar do seu património.