Papa Francisco no hospital para realizar exames

O Papa Francisco de 86 anos foi esta quarta-feira ao hospital Gemelli de Roma para fazer um check-up que estava previamente agendado, disse o diretor da secretaria de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni.De acordo com a agência Reuters, no início do dia o Papa participou numa audiência geral semanal e parecia estar bem de saúde.Recorde-se que em 2021 o Sumo Pontífice realizou uma cirurgia ao cólon. O Papa Francisco também tem um problema no joelho e alterna entre a utilização de uma bengala e de uma cadeira de rodas nas suas aparições públicas.