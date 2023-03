Inspeção cala testemunho do caso TAP

A Inspeção-Geral de Finanças (IGF) não enviou à comissão parlamentar de inquérito à TAP o depoimento que o administrador financeiro da companhia aérea fez no âmbito da auditoria à indemnização de 500 mil euros que a TAP pagou a Alexandra Reis, sua ex-administradora e ex-secretária de Estado do Tesouro. Gonçalo Pires, gestor próximo do ministro das Infraestruturas, João Galamba, é ouvido esta quinta-feira na comissão parlamentar e será questionado pelos deputados sobre o seu eventual conhecimento do pagamento da indemnização milionária a Alexandra Reis. Os deputados deverão perguntar, por exemplo, quem deu a ordem de pagamento da compensação.