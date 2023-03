Jovem de 28 anos desaparecido em Coimbra desde segunda-feira

Caso foi reportado à polícia e estão agora a ser efetuadas buscas pelo jovem.

Um jovem de 28 anos está desaparecido na aldeia da Dianteira, em Coimbra, desde segunda-feira. Pedro Alexandre tinha dito à família que ia dar um passeio e não regressou. O caso foi reportado à polícia e estão agora a ser efetuadas buscas pelo jovem.Aoa população descreveu Pedro como um jovem reservado e pouco sociável. Assumem, no entanto, estar preocupados com o jovem."Estamos preocupados. É um miúdo da aldeia. Quem é mãe ou pai percebe que é duro. Nada fazia prever que isto fosse acontecer", referiu Soraia, uma moradora da aldeia.A GNR, com sete equipas cinotécnicas, procura em zonas de difícil acesso da aldeia com a ajuda de cães e cavalos. Osabe que a aldeia também está a apoiar as buscas.