Camião com matérias perigosas despista-se no IC1 na Marateca

Uma das matérias é considerada bastante inflamável.

Um camião que transportava matérias perigosas despitou-se esta quinta-feira no IC1, na faixa de rodagem, na Marateca.sabe que o camião transportava quatro tipos de matérias perigosas, uma delas considerada bastante inflamável. Uma fonte da Proteção Cívil assegurou que o conteúdo transportado pelo camião não foi derramado.O trânsito está cortado na zona desde as 06h25, no IC1.No local estão 29 operacionais apoiados por 10 veículos.