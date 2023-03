Professores protestam na Jornada Mundial da Juventude

Os professores vão desenvolver ações de protesto a 1 de agosto, data de início da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa. Ações semelhantes serão realizadas, em todo o País, no 25 de Abril e no 1.º de Maio.Também a 10 de junho, nas comemorações do Dia de Portugal e das Comunidades Portuguesas, em Peso da Régua, os professores vão realizar uma ação em que exigem "respeito pelos professores e valorização da profissão". Na Jornada da Juventude, a plataforma que integra nove estruturas sindicais vai articular as ações com a Associação de Professores Católicos.

No encontro, os professores vão saudar "os jovens presentes, informando-os que também em Portugal a profissão de professor está a ser desvalorizada". Esta quarta-feira, em Coimbra, as diferentes estruturas sindicais também decidiram avançar com uma greve por distritos entre 17 de abril e 12 de maio.