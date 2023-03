“Temos clientes que já estão à espera do CM logo às 7h00”: Correio da Manhã visita postos de venda no Algarve

“Estas pessoas são o elo de ligação entre a produção do jornal e os leitores”, elogiou Alfredo Leite, diretor-adjunto.

Ou está ele, o senhor Custódio, ou está ela, a dona Leonor. Gerem o quiosque Ele e Ela, em Loulé, que é o estabelecimento que mais jornais Correio da Manhã vende em todo o Algarve. “Vendemos agora cerca de 90 jornais, ao fim de semana, mas já chegámos a vender mais de 150 por dia”, explica ao CM Leonor Simões, que refere que tem “clientes habituais à espera às 7h00 para comprar o jornal”.





Armando Esteves Pereira, diretor-geral editorial adjunto do CM, agradece este esforço diário e destaca o trabalho da dona Leonor, que considera ser “uma campeã”. O mesmo agradecimento foi feito a Matilde Inácio, da papelaria Dinâmika, e a Natividade e João Mateus, da papelaria Mateus, que já chegaram a vender “25 mil jornais durante o mês de agosto”. Em Quarteira, Nuno e Rita, do quiosque Golden, também receberam a visita do CM. “Estas pessoas são o elo de ligação entre a produção do jornal e os leitores”, elogiou Alfredo Leite, diretor-adjunto.