Novas rendas terminam ano a subir 10,6%

Maiores aumentos registados em Lisboa, Cascais e Oeiras, acima de 20% nos três concelhos.

As rendas dos novos contratos de arrendamento aumentaram 10,6% no último trimestre de 2022. Lisboa, Cascais e Oeiras registaram crescimentos homólogos superiores ao do País, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE).









O município de Lisboa viu as rendas dos novos contratos aumentarem para 14,13 €/m2, o que representa uma subida de 22,4%, tendo o de Cascais registada o mesmo fenómeno com o valor a atingir 13,66 €/m2, um crescimento de 21%. Já Oeiras registou um aumento de 23,9% para 12,65 €/m2.

Paralelamente, o número de novos contratos de arrendamento registou um decréscimo homólogo de face ao 4.º trimestre de 2021 (-3,3%).





Entretanto, os fogos licenciados em construções novas aumentaram 5,5% em janeiro, em termos homólogos, tendo o consumo de cimento recuado 8,1% e as licenças para obras de construção nova ou reabilitação para habitação caído 11,1%, divulgou esta quarta-feira a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).





De acordo com a síntese Estatística da Habitação, “relativamente ao número de licenças para obras de construção nova ou de reabilitação em edifícios residenciais, no primeiro mês de 2023 totalizaram 1505, o que traduz uma queda de 11,1%”.