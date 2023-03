Arrumador de carros que matou ‘rival’ nas Caldas da Rainha diz que faca se espetou na queda

Maksym Holeha foi atingido com uma facada no peito, foi assistido e morreu no hospital. O crime ocorreu há um ano.





Mário do Carmo está acusado de homicídio qualificado e o irmão, Rafael do Carmo, de 23 anos, de ofensas à integridade física simples, por ter agredido a vítima com murros e pontapés.



O arrumador de carros, de 30 anos, que começou esta quarta-feira a ser julgado, no Tribunal de Leiria, pela morte de outro arrumador, de 31 anos, nas Caldas da Rainha, disse que “a faca se espetou” quando caíram ao chão e que só queria “intimidar” a vítima, negando a intenção de matar.Mário do Carmo está acusado de homicídio qualificado e o irmão, Rafael do Carmo, de 23 anos, de ofensas à integridade física simples, por ter agredido a vítima com murros e pontapés.

