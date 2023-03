Ex-bombeiro confessa ser autor de oito incêndios nos concelhos de Sardoal e Vila de Rei

Homem explicou que, na altura, "andava sempre alcoolizado e a combater uma depressão".

Um homem que foi bombeiro durante oito anos nos Voluntários do Sardoal confessou ter sido o autor de oito incêndios florestais que destruíram mais de 50 hectares de floresta, no verão de 2022. No Tribunal de Santarém, o ex-bombeiro, de 44 anos, explicou que, na altura, "andava sempre alcoolizado e a combater uma depressão", que lhe foi diagnosticada em 2013.

O homem, que está suspenso de funções como motorista na Câmara do Sardoal desde que foi detido pela Polícia Judiciária, mostrou-se arrependido e disposto a iniciar um programa para cura do alcoolismo numa comunidade terapêutica em Abrantes. Para já, começou ontem a responder por oito crimes de incêndio florestal, quatro deles na forma qualificada, confessando integralmente os factos que constam da Acusação do Ministério Público (MP).

O arguido deu origem aos incêndios em zonas florestais nos concelhos do Sardoal e de Vila de Rei, entre junho e agosto do ano passado, usando acendalhas e isqueiros para atear as chamas em áreas com vegetação seca, o que facilitava a propagação do fogo. Só em dois dos incêndios que provocou, o ex-bombeiro provocou um prejuízo superior a 93 mil euros, tendo destruído milhares de pinheiros e eucaliptos por hectare de solo ardido.

O MP refere ainda que as restantes ignições só não tiveram consequência mais graves graças à pronta intervenção dos corpos de bombeiros, que já tinham o dispositivo montado no terreno na época crítica dos fogos florestais. A próxima sessão do julgamento será para o coletivo de juízes analisar uma perícia psiquiátrica ao arguido, que se encontra em prisão domiciliária com vigilância eletrónica.