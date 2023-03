Dois feridos em colisão com camião na A28 em Esposende

Alerta foi dado às 15h47 para um acidente no sentido Porto-Viana do Castelo.

Uma colisão entre um automóvel e um camião provocou dois feridos, esta tarde de quinta-feira, na A28, em Esposende.

O alerta foi dado às 15h47 para um acidente no sentido Porto-Viana do Castelo, ao quilómetro 50. As vítimas foram socorridas pelos Bombeiros de Esposende e de Fão, e hospitalizadas na Póvoa de Varzim.

A GNR esteve no local. O trânsito esteve condicionado.