Funcionário do governo de Osaka é multado em cerca de 10 mil euros por fazer pausas para fumar

Um homem de 61 anos viu o seu ordenado ser reduzido 10% durante seis meses, e ainda foi multado em cerca de 10 mil euros, por ter feito 4.512 pausas para fumar ao longo de quase 15 anos de trabalho, no departamento de Finanças do governo da província de Osaka, no Japão, avançou o jornal japonês The Mainichi.Além deste homem, outros dois tiveram penalizações no salário pelas mesmas razões. No entanto, não foram multados. NoO anúncio foi feito pelo governo de Osaka, a 20 de março, depois da divisão de recursos humanos ter recebido uma denúncia através de uma chamada anónima e ter aberto uma investigação em setembro de 2022.Logo após a denúncia, os funcionários foram alertados para que não voltassem a fazer pausas para fumar pelo facto de ser proibido. Ainda assim, os trabalhadores, não só continuaram como mentiram a um supervisor quando confrontados com a situação em dezembro. Os três homens alegaram ter parado após o alerta.