GNR deteta 63 contraordenações em explorações pecuárias do Porto

Maioria são por falta de marcação auricular de caprinos e ovinos, falta de licença para atividade pecuária, falta de condições de transporte de animais ou de documentação de canídeos.

O Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA) da GNR elaborou 63 autos de contraordenação durante uma fiscalização a 31 explorações pecuárias do distrito do Porto. Foi ainda apreendido um veículo frigorífico com produtos animais congelados que não estavam em condições de consumo e serão agora incinerados.

Entre as contraordenações, a maioria são por falta de marcação auricular de caprinos e ovinos, falta de licença para atividade pecuária, falta de condições de transporte de animais ou de documentação de canídeos. Destacam-se ainda quatro contraordenações por insalubridade e dois por excesso de animais.

A operação visou a verificação do exercício da atividade pecuária, bem-estar animal, sanidade e identificação animal. A ação contou com o reforço da estrutura SEPNA dos Destacamentos Territoriais de Amarante, Felgueiras, Matosinhos, Penafiel, Santo Tirso e Vila Nova de Gaia e com o apoio da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN), da Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária da Região do Norte (DSAVRN) e da Direção de Alimentação e Veterinária (DAV) do Porto e Braga.