Homem ferido em acidente de trabalho em Paredes

Um homem, de 31 anos, ficou ferido ao ser atingido por uma descarga elétrica, num acidente de trabalho, na electrificadora de Rebordosa, no concelho de Paredes.



O alerta foi dado às 16h38. No socorro à vítima, estiveram os Bombeiros de Rebordosa e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa.





O ferido foi transportado para o Hospital de S. João, no Porto, em estado considerado grave.