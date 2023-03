Estado de saúde de Papa Francisco apresenta melhorias

Sua Santidade foi internada esta quarta-feira, num hospital em Roma, com problemas respiratórios.

O Papa Francisco melhorou significativamente após ser tratado com antibióticos devido a uma bronquite infecciosa. Sua Santidade foi internada esta quarta-feira, num hospital em Roma, com problemas respiratórios.



"Tendo em conta a melhoria no estado de saúde, o Papa pode ter alta nos próximos dias", disse a sua equipa médica, citada pela agência Reuters. "O Papa francisco passou a tarde no hospital Gemelli a descanssar, rezar e a fazer algum trabalho", informou o Vaticano.