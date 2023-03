Carro arde na IC17 em Odivelas. Veja as imagens

Causas do incêndio estão por apurar.

Um carro ardeu na IC17, em Odivelas, perto de um centro comercial esta sexta-feira. O alerta foi dado cerca das 7h00. O condutor que seguia no veículo não sofreu ferimentos.A causas do incêndio estão por apurar.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Odivelas e as autoridades.