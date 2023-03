Validade das receitas dos medicamentos aumenta para um ano

Medida pretende reduzir idas aos hospitais e centros de saúde.

A validade das receitas dos medicamentos vai passar a ser de um ano. Alteração entra em vigor no final da próxima semana.O objetivo da medida é reduzir as idas aos hospitais e centros de saúde, bem como reduzir a carga burocrática do trabalho dos médicos de família, avança esta sexta-feira o Jornal de Notícias.A nova medida terá efeito nas receitas manuais, em papel e digitais. Até esta alteração a validade das receitas era de seis meses.