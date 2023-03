Funeral de uma das vítimas do ataque ao Centro Ismaelita realiza-se esta sexta-feira

Mulher foi uma das vítimas de Abdul Bashir, atacante do Centro Ismaelita em Lisboa.

O funeral de Farana Sadrudin, uma das mulheres morta à facada por Abdul Bashir no Centro Ismaelita , realiza-se esta sexta-feira às 11h00. O carro funerário chegou ao Centro Ismaelita pelas 9h00.Farana tinha 48 anos, era formada em engenharia e dedicava-se há vários anos a causas sociais, como o apoio e acolhimento a refugiados. O atacante, de nacionalidade afegã, era uma das pessoas que apoiava no centro religioso em Lisboa.Algumas testemunhas relataram, após o ataque, que a mulher vinha a ser perseguida pelo homem há cerca de um ano. O jovem, de 28 anos, insistia que Farana fosse viver com ele para o ajudar a cuidar dos três filhos menores. A assistente social terá negado sempre as investidas de Abdul Bashir.Depois do funeral, o corpo de Farana será levado para o cemitério do Lumiar, onde há um cantão islâmico.

O velório da outra vítima mortal, Mariana Jadaugy, de 24 anos, terá início por volta das 17h00 desta sexta feira. O funeral realiza-se no sábado, numa igreja católica.



Esta terça-feira, Abdul Bashir matou Farana e Mariana e feriu gravemente um professor no Centro Ismaelita em Lisboa. As motivações para o crime continuam a ser apuradas, mas a suspeita que prevalece é a de que o atacante tenha sofrido um surto psicótico.