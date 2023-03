Bombeiros discutem falhas no combate ao incêndio que destruiu parque natural da Serra da Estrela

"Ainda nem sabemos o que provocou o fogo e já estamos a tirar conclusões, assim não evoluímos", lamentou um comandante.

Os comandantes das corporações de bombeiros do grande incêndio da serra da Estrela, no ano passado, estão esta sexta-feira reunidos no quartel da Guarda para tirarem conclusões sobre o que falhou durante o combate ao fogo."Ainda nem sabemos o que provocou o fogo e já estamos a tirar conclusões, assim não evoluímos", lamentou um comandante que não quis ser identificado. A reunião arranca de manhã.