Dois homens e uma mulher apanhados a circular em carro roubado em Tomar

Condutor também não tinha habilitação legal para conduzir.

Dois homens e uma mulher, com idades compreendidas entre 19 e 37 anos, foram detidos depois de serem apanhados a circular com um carro, dado furtado, em Tomar. Em comunicado, a GNR avança que o veículo foi detetado em circulação, este domingo, e que o condutor também não apresentava carta de condução."Foi possível apurar que o condutor do veículo não possuía habilitação legal para conduzir e que os suspeitos utilizaram uma gazua para colocar o veículo em circulação, o que levou às detenções em flagrante", pode ler-se no comunicado.A GNR descobriu ainda que os três suspeitos possuem antecedentes criminais. O comunicado dá conta que foi encontrado outro veículo furtado pelos mesmos autores em Abrantes.Após a detenção, as autoridades conseguiram apreender os dois carros furtados, uma gazua e material usado para a prática do crime.Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao tribunal.