Tokitae, a orca que vai ser libertada após 50 anos de cativeiro

Nova casa é no oceano Pacífico.

Passaram-se cinco décadas desde que Tokitae, também conhecida por Lolita, foi capturada no oceano Pacífico. A orca foi para o aquário Miami Seaquarium, nos Estados Unidos da América, e mantém-se lá até aos dias de hoje, com 56 anos. Esta quinta-feira, os donos do aquário afirmaram nas redes sociais que a orca vai poder reformar-se e ser livre.

"Lolita vai receber os melhores cuidados possíveis enquanto a equipa trabalha para tornar a mudança possível nos próximos 18 a 24 meses", informaram em comunicado no Facebook.

Orca libertada

Segundo o aquário, esta operação não será barata nem fácil, devido ao estado de saúde da orca. Tokitae é a orca mais velha do mundo em cativeiro e a água da piscina onde ficava causava-lhe infeções na pele. A alimentação, que era, muitas das vezes, com peixes podres, levou a que ficasse com problemas intestinais.



Segundo o The Guardian, o animal, de 56 anos, viveu naquele que era o aquário para orcas mais pequeno da América do Norte. Será, em breve, levada para Puget Sound, um estreito do oceano Pacífico cujas águas pertencem ao estado norte-americano de Washington.