Surfista australiana é advertida por estar nua em balneário de escola de surf

Nada Pantle foi alertada pelo clube de surf Life Saving, em Sydney, na Austrália, de ter violado as normas do clube por estar nua no balneário. A instituição afirma ter como princípio a política de segurança para as crianças e, por isso, proíbe a "nudez".



"Sinto que fui humilhada. Não me disseram o que eu fiz ou quem fez a reclamação, mas deram a entender que o que eu fiz foi algo quase sexual", disse a surfista à Australian Broadcasting Corporation, citada pela BBC News.



O clube de surf já tinha colocado placas de aviso nos balneários, onde se podia ler: "sem nudez". A mesma informação também explicava que os membros devem tomar banho com roupas de banho, bem como trocar de roupa entre as toalhas de banho.