"Amo o meu pai e amo o meu país. Hoje, estou magoada pelos dois": Filha de Donald Trump reage à detenção do pai

Ex-presidente norte-americano foi acusado no processo em que é suspeito de ter pago a uma atriz pornográfica para não revelar uma alegada relação sexual entre ambos.

A filha do ex-presidente dos EUA Donald Trump, Ivanka Trump, utilizou a rede social Instagram para reagir à detenção que o pai vai ser alvo, na terça-feira. "Amo o meu pai e amo o meu país. Hoje, estou magoada pelos dois. Aprecio as vozes por entre o espectro político que mostram apoio e preocupação", escreveu Ivanka.Donald Trump foi acusado no processo em que é suspeito de ter pago a uma atriz pornográfica, Stormy Daniels, para não revelar uma alegada relação sexual entre ambos, que terá acontecido em 2006.Esta é a primeira vez em que um ex-presidente norte-americano é acusado criminalmente. Donald Trump vai ter de passar pelos procedimentos normais de uma detenção no estado de Nova Iorque.